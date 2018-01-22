Нижний Новгород, 22 января, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Главгосэкпертиза России согласовала обновленный проект строительства стадиона в Нижнем Новгороде, который возводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Изучив представленные после доработки материалы проекта, специалисты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в феврале 2017 года.

В частности, были уточнены решения по требованиям ФИФА в части зонирования и функционального назначения отдельных помещений, пересмотрены некоторые архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технические решения систем инженерного обеспечения. Кроме того, были внесены изменения в отношении технологического оборудования и материалов, обеспечения комплексной безопасности.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Состоятся матчи между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, государственным заказчиком строительства стадиона на 45 тыс. мест является министерство спорта Российской Федерации, застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком — ОАО «Стройтрансгаз».

Изначально сметная стоимость строительства составляла около 15 млрд рублей. Контролирующий «Стройтрансгаз» бизнесмен Геннадий Тимченко летом 2014 года заявил, что его не устраивает такая цена. Он заявлял, что цены на строительство должны быть пересмотрены.

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В противном случае Тимченко обещал отказаться от реализации проекта. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в октябре 2014 года на строительство стадиона было выделено 17 млрд рублей.

Ранее качество строительства футбольного стадиона стало предметом судебных разбирательств между Ростехнадзором и застройщиком арены, ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Ростехнадзор выяснил, что в нарушение проектной документации строители крепят элементы металлических конструкций крыши не соединительными устройствами шарнирного типа американской компании Macalloy, а используют «высокопрочные болты с контролируемым натяжением».

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При этом в настоящее время, согласно данным картотеки арбитражных дел, 10 января в отношении «Спорт-Инжиниринг» было подано новое заявление Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора. Застройщика планируют привлечь к ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор»). Рассмотрение заявления назначено на 6 февраля.