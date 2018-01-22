Варшава, 22 января, 2018, 22:32 — ИА Регнум. В польском городе Ольштын осквернён памятник Благодарности Красной армии. Об этом сегодня, 22 января, пишет Gazeta Prawna.

Жители Варшавы и бойцы Красной Армии. 1945

Сообщается, что некто Войтез Козел, который во времена Польской Народной Республики был «деятелем оппозиции», повесил на памятнике Благодарности Красной армии транспарант с надписью «Памятник благодарности за неволю».

При этом надпись сопровождал рисунок, изображающий красноармейца, домогающегося женщины.

Издание уточняет, что местная полиция уже идентифицировала организатора этого акта вандализма. Утверждается, что оскорбительный плакат будет снят за счет Козела.

При этом сам Козел уже успел заявить журналистам, что у него не было намерений разрушать монумент, так как он был внесен в государственный польский реестр исторических сооружений. Известно, что в 2016 году Козел обливал этот памятник краской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма, подразумевающий снос 469 объектов, включая памятники бойцам Красной армии.

В соответствии с законом, в стране запрещена пропаганда коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях объектов для публичного использования. Запрет относится и к 229 памятникам бойцам Красной армии, освобождавшим страну от фашистов. И хотя Варшава официально заявила, что воинские кладбища останутся неприкосновенными, польский институт национальной памяти нацелился и на «декоммунизацию» кладбищ.