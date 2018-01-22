Санкт-Петербург, 22 января, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Защитникам Пулковской обсерватории удалось выиграть иск к правительству Петербурга. Городской суд рассмотрел административное исковое заявление и признал недействительным постановление Смольного от 18 декабря 2014 года о застройке территории ГАО РАН. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Иск против городских властей подавали шестеро петербуржцев. Речь идет о постановлении «Об утверждении проекта планировки территории базисного квартала 7723В, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, Волхонским шоссе, проектируемыми проездами №№7, 8 и 6 в Московском районе, и проекта межевания территории, ограниченной территорией Пулковской обсерватории, Пулковским шоссе, проектируемыми проездами №№10, 2а, 5, 5а и 6 в Московском районе». В качестве заинтересованных лиц к процессу привлекали Министерство культуры РФ и компанию Morgal Investments.

Постановление касалось проекта возведения у ГАО РАН огромного жилого комплекса «Планетоград», который засветил бы небо настолько, что это мешало бы наблюдать за звездным небом, утверждали сотрудники обсерватории. Именно поэтому вокруг обсерватории организована трехкилометровая защитная парковая зона.

«Мы считаем, что суд выиграли, но впереди еще много работы. Думаем, что компания-застройщик будет подавать апелляцию. Потому что решение Куйбышевского районного суда, приостановившего разрешение на строительство, они оспаривают», — сказала корреспонденту ИА REGNUM одна из истиц Елена Малышева.

Она пояснила, что судебное заседание в Горсуде растянулось на двое суток, начавшись 17 января, продолжавшись до позднего вечера и завершившись лишь сегодня после перерыва. Она затруднилась уточнить, какие именно доводы защитников обсерватории имели решающее значение для суда, так как мотивировочную часть они смогут увидеть не ранее, чем через неделю.

«Но мы приводили все свои аргументы. И о нарушении российского законодательства, и о нарушении международного. Ведь Пулковская обсерватория и сама является историческим научным учреждением под защитой ЮНЕСКО, и также является компонентом объекта всемирного наследия, «Зеленого пояса славы», связанного с Блокадным кольцом», — сказала Малышева.

Напомним, российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград», который займёт территорию 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Противники этой идеи полагают, что ни Госстройнадзор, ни руководитель обсерватории Назар Ихсанов не имели права согласовывать возведение многоэтажного ЖК на Пулковском шоссе. Более 120 сотрудников ранее выразили вотум недоверия Ихсанову, считая, что он превысил свои полномочия. Позднее несколько молодых ученых лишились работы после того, как обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить застройку. На днях депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что обратился в прокуратуру по поводу проекта.