Нижний Новгород, 22 января, 2018, 21:28 — ИА Регнум. ФСБ в массовом порядке предупреждает российские предприятия, расположенные в регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, о необходимости приостановить работу во время подготовки и проведения мундиаля. В общей сложности на ряде производств работы могут остановиться на два месяца — с 14 мая по 15 июля.

ЧМ-2018

Данные требования силовики объясняют предписанием указа президента от 9 мая 2017 года и постановлением правительства РФ 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое получил директор одного из крупных химических предприятий Нижегородской области.

Согласно документам, на время ЧМ-2018 должна быть остановлена работа «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Причем это коснется всех регионов, в которых пройдут игры чемпионата — Нижний Новгород, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

В рамках выполнения предписания руководитель предприятия должен издать внутренний документ, в котором указано, какие участки, цеха и оборудование будут остановлены. Данный документ необходимо согласовать с «региональным межведомственным оперативным штабом». В случае, если полностью остановить производство невозможно, то в штаб необходимо направить объяснения и указать вероятные последствия при возникновении ЧС — экологический ущерб и число жертв.

На химпредприятии, директор которого получил письмо 16 января, пояснили, что если остановить работу на два месяца, сотрудников придется отправить в отпуск, а компания понесет «многомиллионные убытки».

Издание отмечает, что аналогичные письма получили многие крупные производства Нижегородской области, включая сельхозпроизводителей. В частности, по информации различных источников аналогичные письма пришли на Кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова (входит в «Росатом»), завод им. Свердлова, «Синтез».

При этом ряд предприятий находится на достаточном расстоянии от Нижнего Новгорода — «Оргхим» (400 км), племзавод «Пушкинское» (200 км).

«Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств», — отметили в УФСБ по Нижегородской области.

В настоящее время, уточняет издание, аналогичные письма поступили руководителям предприятий Мордовии.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года примут 11 российских городов. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде 18 июня встретятся сборные Швеции и Южной Кореи, 21 июня — Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на повестку дня был поднят вопрос о выселении студентов из общежитий на время проведения чемпионата и соответствующем раннем окончании второго семестра. В частности, об этом в соцсетях сообщил студент Уральского федерального университета в Екатеринбурге (УрФУ). По его словам, студентов заранее предупредили о более ранних сроках сдачи экзаменов, курсовых работ.

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Здания общежитий при этом планируют использовать для расселения в них сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать порядок и безопасность во время ЧМ-2018.

Однако в пресс-службе вуза эту информацию опровергли.