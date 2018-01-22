Брюссель, 22 января, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Европейский союз считает, что создание антикоррупционных судов на Украине является наиболее важной задачей для прогресса реформ в этой стране. Такое заявление сделал сегодня, 22 января, руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.

Александр Горбаруков REGNUM Мартовские коты

«Если говорить, что ждут от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идёт о нескольких пунктах. В данный момент критически важным является создание Высшего антикоррупционного суда», — сказал Вагнер.

Другой важной составляющей является имплементация соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Это нужно для того, чтобы украинские граждане почувствовали преимущество от проведения реформ и на Украине наконец-то начался экономический рост.

Особенно важно, чтобы украинцы чувствовали положительный эффект от реформ перед выборами, пояснил Вагнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз отказался предоставлять Украине 600 млн евро финансовой помощи из-за того, что Киев не соблюдает четырёх условий для выделения данных средств, в частности — не создает антикоррупционный суд.

Напомним, ранее Международный валютный фонд так и не согласовал дату выделения очередного транша финансовой помощи. На Украине допускают, что программа будет полностью свернута.