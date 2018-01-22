В Узбекистане появится узбекско-китайско-арабский «Попцемент»
Ташкент, 22 января, 2018, 20:46 — ИА Регнум. В Папском районе Наманганской области Узбекистана состоялась церемония закладки фундамента совместного узбекско-китайско-арабского цементного завода «Попцемент», сообщает 22 января УзА.
Цементное производство строится на базе бывшего ОАО «Узрубероид». Издание отмечает, что реализация проекта позволит развивать строительную отрасль как региона, так и республики.
Инженер-технолог из Китая пояснил, что строительные работы будут закончены в сентябре 2018 года. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество между странами будет развиваться.
Стоимость проекта составляет $50 млн. Производственная мощность завода запланирована на уровне 500 тыс. тонн цемента в год. Планируется, что после строительства на производстве будет задействовано 700 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2017 года президент Узбекистана посетил Наманганскую область. В ходе своего визита глава государства определил важные задачи по развитию региона с использованием имеющихся ресурсов. В регионе реализуется несколько проектов по техническому перевооружению производств.