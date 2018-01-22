Ташкент, 22 января, 2018, 20:46 — ИА Регнум. В Папском районе Наманганской области Узбекистана состоялась церемония закладки фундамента совместного узбекско-китайско-арабского цементного завода «Попцемент», сообщает 22 января УзА.

Bob Adams Цементовоз

Цементное производство строится на базе бывшего ОАО «Узрубероид». Издание отмечает, что реализация проекта позволит развивать строительную отрасль как региона, так и республики.

Инженер-технолог из Китая пояснил, что строительные работы будут закончены в сентябре 2018 года. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество между странами будет развиваться.

Стоимость проекта составляет $50 млн. Производственная мощность завода запланирована на уровне 500 тыс. тонн цемента в год. Планируется, что после строительства на производстве будет задействовано 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2017 года президент Узбекистана посетил Наманганскую область. В ходе своего визита глава государства определил важные задачи по развитию региона с использованием имеющихся ресурсов. В регионе реализуется несколько проектов по техническому перевооружению производств.