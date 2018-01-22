Сана, 22 января, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Саудовская Аравия согласилась перечислить $1,5 млрд на преодоление гуманитарной катастрофы в Йемене и окончательно снять блокаду йеменских портов, 22 января сообщает Associated Press.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Однако ни данной суммы денег, ни прекращения блокады Йемена может не хватить для преодоления того, что гуманитарные организации называют «худшим гуманитарным кризисом на планете» — и к чему во многом привели именно действия Эр-Рияда.

По данным ООН, с начала конфликта в Йемене людские потери в результате боестолкновений и ракетных обстрелов составили не менее 10 тыс. человек, ранения получили более 50 тыс. человек — причем большая часть из них является мирными жителями. Численность беженцев от войны составила 2 млн человек.

Организация Human Rights Watch с начала войны зафиксировала 87 авианалетов и ракетных обстрелов со стороны «правительственной коалиции» Саудовской Аравии, целями которых стали жилые дома, рынки, школы, больницы и мечети.

По информации гуманитарной организации Save the Children, только в 2017 году в Йемене по разным причинам, в том числе от боевых действий, голода и инфекционных заболеваний, погибло 50 тыс. детей.

Согласно расчетам ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), в Йемене на сегодняшний день более 22 млн человек, в том числе 11 млн детей, нуждается в гуманитарной помощи. Не менее 8 млн человек в Йемене голодает и полностью зависит от гуманитарной помощи, в том числе не менее 400 тыс. детей.

По данным МККК, 15,7 млн человек в Йемене не имеют доступа к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным условиям. По данным ООН, 16,4 млн йеменцев не имеют доступа к адекватному медицинскому обслуживанию.

По информации ВОЗ, в 2017 году в Йемене было зафиксировано не менее миллиона случаев заболевания холерой. От холеры в прошлом году погибли 2230 человек. Также на конец декабря 2017 года в Йемене было зарегистрирован 381 случай дифтерии, погибли от дифтерии 38 человек, большая часть — дети в возрасте до 15 лет.

По информации Всемирной продовольственной программы ООН, из-за блокады портов цены на бензин и дизельное топливо в Йемене в декабре 2017 года увеличились на 200%

Кроме того, по информации МККК, 24,3 млн человек в Йемене не имеют доступа к электричеству из-за фактически уничтоженной энергетической инфраструктуры на большей части страны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Сторонами конфликта, который привел к «худшему гуманитарному кризису на планете», являются йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, и «правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией.