Лима, 22 января, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск считает, что не нарушил католических традиций, проведя без подготовки свадьбу на борту самолета в Чили, 22 января передает Associated Press.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Венчание без предварительной подготовки, исповеди и многих других традиционных процедур, может считаться ревностными католиками «неканоническим». Однако папа Франциск так не считает.

Франциск заявил журналистам, что для него венчание на борту самолета — это «обычная ситуация».

«Почему сегодня не сделать то, что можно сделать сегодня, а не откладывать на завтра. Тем более, когда завтра может наступить через 10−20 лет?» — пояснил понтифик.

Однако папа отметил, что в случае со свадьбой бортпроводника и бортпроводницы, которую он лично проводил, все традиции были соблюдены.

Папа сообщил, что перед венчанием он провел беседу с женихом и невестой, расспросил их о личной жизни, убедился в их приверженности католической вере. Кроме того, новобрачные ранее уже проходили все церковные обряды перед венчанием — не было только самой церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января папа Римский Франциск совершил обряд венчания на борту самолета в Чили. Новобрачными стали стюард и стюардесса самолета.

Новобрачные сообщили понтифику, что живут в браке уже несколько лет, однако венчание в церкви провести не смогли — местная церковь была разрушена землетрясением в Сантьяго 2010 года. После этого папа Франциск принял решение обвенчать их прямо на борту.