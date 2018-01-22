Москва, 22 января, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин изменил устав внутренней службы Вооружённых сил России. Текст соответствующего указа главы государства опубликован сегодня, 22 января, на официальном интернет — портале правовой информации.

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Согласно этому указу, изменения вносятся в статью 58 устава внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации.

Отныне солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности командира словами «Служу России».

Ранее устав предписывал отвечать «Служу Российской Федерации».

«Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России», — сказано в указе российского лидера.