Москва, 22 января, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Российские власти в качестве успеха преподносят не реальные достижения, а надежды на то, что дальше не будет хуже, считает эксперт центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новости Центрального банка РФ о росте потребительских настроений граждан РФ в связи с низкой инфляцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

«Как и со всеми оптимистичными новостями о достижениях России за последнее время, к текущим заявлениям стоит относиться крайне рассудительно, обстоятельно, — призвал экономист. — Во-первых, следует разобраться с тем, чем является этот самый индекс потребительских настроений (ИПН), повышение которого некие эксперты уже успели связать с «выходом российской экономики из кризиса».

По его словам, ИПН — это общий показатель, отражающий, как следует из названия, потребительские настроения и надежды. Считается он как разность между долей положительных оценок и отрицательных, к которым прибавляется 100.

«Скажем, 60% считает, что всё будет лучше, а 40% — что хуже, в итоге получаем индекс, равный 120, — пояснил Григорьев. — Иными словами, если этот показатель больше 100, значит, преобладают положительные оценки, а если меньше 100, то отрицательные. Далее, ИПН распадается на два других индекса, это ИТС (индекс текущего состояния) и ИПО (индекс потребительских ожиданий). Опять же, как и следует из названий, первый отображает текущее положение дел, а второй связан исключительно с прогнозами, ожиданиями и даже надеждами на ближайшее и не очень будущее».

Как отметил эксперт, индекс текущего состояния по данным на декабрь 2017 года составил 84 балла, то есть уже произошедшие изменения люди оценивали скорее негативно. По данным декабрьских опросов, у 31% граждан материальное положение ухудшилось, в то время как улучшилось лишь у 11% (у 57% — не изменилось).

«Более того, опираясь на эти же данные, можно сказать, что ожидается и неизбежный рост безработицы, как и коррупции (оба индекса не превышают 70 пунктов, что говорит о безусловном доминировании негативных оценок), — подчеркнул экономист. — Получается, что в качестве успеха нам преподносятся не реальные достижения, а надежды на то, что ситуация дальше особо не ухудшится. Давайте также посмотрим на общеэкономический контекст ситуации, в которой делаются подобные утверждения. Причём посмотрим именно с точки зрения потребителя. Да, в январе-ноябре 2017 года на целый 1% выросла розничная торговля. При этом реальные денежные доходы продолжили своё падение, сократившись почти на 1,5%».

Григорьев констатировал, что, если не идёт речи даже о том, чтобы достигнуть среднемесячных показателей 2014 года (хотя спад начался уже в 2013 году), так о каком выходе из кризиса можно говорить всерьёз?

«Хочется избежать сложившейся традиции во всём винить ЦБ, поэтому рекомендую почитать сам доклад «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», — посоветовал экономист. — Поводов для радости в нём не так много. Так, по представленным данным, у 67% россиян вообще нет денежных накоплений, сильнее всего замечается рост цен на услуги ЖКХ, молочные продукты, фрукты, мясо и лекарства. Всё это создаёт идеальные условия для дальнейшего увеличения бедности, о котором недавно сообщила Татьяна Голикова».

С чем можно согласиться, по мнению эксперта, так это с тем, что общее положение дел стало ухудшаться слегка медленнее, чем до этого.

«Это связывается с относительным оживлением мировой экономики перед очередной волной кризиса, а также непопулярными реформами, неизбежно ожидаемыми в России после завершения президентских выборов, — пояснил Григорьев. — Центральный Банк лишь старается сделать вид, что во всех, со всеми оговорками, позитивных сдвигах необходимо видеть преимущества «таргетирования инфляции». По-прежнему это утверждение остаётся сомнительным, ведь потребители ориентируются на динамику собственных доходов, рост реальных цен, наличие качественных вакансий, жизненных перспектив и социальной инфраструктуры».

Инфляция же, как считает эксперт, остаётся по большей мере техническим коэффициентом, важным для спекулятивных инвесторов, финансистов и банкиров, а не для большинства трудящихся.

Напомним, что, по данным ЦБ, замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян до рекордного уровня за три года. Утверждается, что в 2017 году потребительские настроения россиян стали самыми позитивными за последнее время. Индекс потребительских настроений в 2017 году якобы вырос благодаря стабильности экономической ситуации и национальной валюты. Снизился предполагавшийся годовой рост цен. Жители РФ предполагают, что товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7%.

Между тем эти выводы, как и прежние бравурные реляции о победах на фронте борьбы с инфляцией, вызвали серию крайне скептических заявлений. В частности, депутат ГД РФ Ярослав Нилов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что улучшение потребительских настроений в 2017 году связано скорее с сезонностью, чем с улучшением экономической ситуации и снижением инфляции. По его словам, никакой низкой инфляции нет, в чём нетрудно убедиться, если зайти в любой магазин сегодня и сравнить цены на товары первой необходимости с теми, что были год назад.