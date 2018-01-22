Нью-Йорк, США, 22 января, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН заявил о готовности к проведению экстренного заседания в связи с ситуацией в сирийском Африне, 22 января передает ВВС.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Экстренное заседание Совбеза, посвященное турецкой агрессии в Африне, состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке позднее 22 января.

Напомним, операция армии Турции «Оливковая ветвь» на территории сирийского Африна началась 20 января. В первый день ВВС Турции провели налеты на объекты курдских отрядов самообороны.

На следующий день, 21 января, турецкая армия начала сухопутную операцию в Африне. В операции кроме турецких военных участвуют до 25 тыс. про-турецких боевиков из Сирии.

На данный момент известно, что турецкая армия после боестолкновений с курдскими отрядами захватила контроль над несколькими районами Африна — населенными пунктами Африн Шанкаль, Корне, Бали, Ада Манли, а также сельскими районами Кита, Кордо и Бибно.