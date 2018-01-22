Киев, 22 января, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины может состояться в середине февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 22 января сообщил лава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

UTR News Климкин просит помощи

«Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в «нормандском формате» на уровне министров», — сказал Климкин.

При этом он отметил, что «пока что, к сожалению, чёткого видения, какими будут результаты этой встречи, нет».

По словам украинского министра, сегодня он будет обсуждать предстоящую встречу в «нормандском формате» с германским коллегой Зигмаром Габриэлем, а 23 января — с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Климкин также рассказал журналистам о своей последней беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отметив, что речь шла, в частности, о возможности освобождения осуждённых в России украинских граждан.

Читайте также:

Климкин ответил на предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу

Лавров: Киев — недоговороспособен, но Москва добъётся выполнения Минска-2