Климкин ответил на предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу

Киев, , 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о переносе места переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска куда-нибудь в другое место. Соответствующее заявление Климкин сделал журналистам сегодня, 20 января.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе принципиального значения не имеет.

«Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе», — сказал Климкин.

Он напомнил, что Минск был выбран в качестве площадки для переговоров по той причине, что Белоруссия «относительно нейтральна», а также благодаря хорошей логистике.

«Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место — абсолютно неважно», — отметил Климкин.

При этом глава МИД Украины в очередной раз попытался переложить ответственность за невыполнение Минских соглашений на Россию, которая не является стороной конфликта на Украине и не подписывала эти соглашения.

По словам Климкина, переговоры в Минске буксуют по вине России, которая якобы не выполняет якобы взятые на себя обязательства. О каких вообще обязательствах идёт речь, Климкин не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер предложил перенести переговоры по урегулированию на Украине в другое место.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», — рассказал Назарбаев.

Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров заявил, что власти его страны готовы принять в Астане переговоры по урегулированию на Украине.

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