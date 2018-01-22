Вашингтон, 22 января, 2018, 16:45 — ИА Регнум. США перенесут своё посольство в Изаиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года. Об этом говорится в заявлении вице-президента США Майкла Пенса, опубликованном 22 января в его официальном микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Вице-президент США Майк Пенс

«В ближайшие недели наша администрация продвинет свой план по открытию посольства США в Иерусалиме, и посольство откроется до конца следующего года», — указывается в заявлении.

Отмечается также, что президент США Дональд Трамп принял решение о переносе посольство «в наилучших интересах США», но при этом данный шаг предпринимается и «в интересах достижения мира».

При этом Майкл Пенс заявил, что Вашингтон остаётся привержен достижению мира между Израилем и Палестиной.

«Мы настоятельно призываем палестинское руководство вернуться за стол переговоров. Мир может — быть достигнут только путём диалога», — отметил вице-президент США.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп в декабре минувшего года объявил о планах по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Данное решение вызвало негативную реакцию среди мусульманских стран, а также непонимание со стороны союзников США по НАТО.

Перенос посольства фактически означает признание американской стороной Иерусалима столицей Израиля, в то время как территория города оспаривается между еврейским государством и Палестиной.