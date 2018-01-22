Барнаул, 22 января, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Аномальные морозы принесли немало бед сибирякам. В Алтайском крае первыми жертвами сильных морозов стали двое бийчан. Накануне вечером 21 января, когда температура воздуха в регионе опустилась ниже 40 ˚С, в алтайском наукограде замерзли 87-летняя пенсионерка и её сорокалетний внук. Предварительно установлено, что причиной смерти стало сильное обморожение, — передаёт «Бийский рабочий».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Морозы сковали сибирские территории

Об обстоятельствах их смерти сообщается, что видимых следов насильственной смерти на телах погибших при первичном осмотре обнаружено не было. Женщину нашли возле дома., а мужчина лежал в подъезде неблагоустроенного деревянного многоквартирного дома. Очевидцы сообщают, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Алтайского края всего за 15−21 января за медпомощью в связи с обморожением обратились 29 человек (с начала декабря 2017 года — 186), в том числе трое детей (с начала декабря — 7). В условиях стационара лечение потребовалось 14 пациентам с обморожениями (с начала декабря — 114). Пока идёт следственная проверка погибшим от переохлаждения с начала зимы в Алтайском крае числится пока только один человек (Шипуновская районная больница).

Между тем, серьезное ДТП с горняками в морозное утро 22 января произошло в Кузбассе. Как сообщают местные СМИ, автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, вёз смену на угольный разрез, но районе моста через реку Ольжерас 48-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть КамАЗа. По словам очевидцев, чтобы извлечь водителя из искореженной машины, спасателям пришлось резать металл. Пострадал также один из горняков.

Не обошлось без обморожении и в Иркутске.

«К нам поступают первые пострадавшие, С утра 21 января с различными обморожениями обратились шесть человек. В основном всем оказали первую помощь и отпустили домой. Ожидаем, что к вечеру пациентов будет больше — в разгар холодов, увы, работы становится больше», — отмечали «КП» в ожоговом центре Иркутска.

И прогноз действительно сбылся. Около 2 часов ночи 22 января 2018 года пенсионер и бывший сотрудник головного розыска Фёдор Кокоулин передал полицейским маленького мальчика, которого он несколькими минутами ранее обнаружил без верхней одежды во дворе домов по улице Розы Люксембург. По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, сейчас ребёнок находится в одной из больниц города под наблюдением врачей.

Позднее выяснилось, что матерью найдёныша является 22-летняя жительница Ленинского района. Полиции она заявила, что оставила сына подруге, но не исключено, что ребёнок просто сидел один дома, поскольку семья, в которой воспитывается мальчик, поставлена на профилактический учет в ПДН.

Напомним, пожар, случившийся в селе Седельниково (Омская область) унёс жизни пятерых приёмных детей. Жертвами пожара стали пятеро из семерых — сёстры шести и десяти лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Приёмная мать воспитанников в настоящее время находится в больнице.

В следственном ведомстве отметили, что причиной возгорания, предположительно, мог стать хлопок газовоздушной смеси: накануне отец занёс в дом заправленный газовый баллон.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы продержался в Сибири всю неделю. В Алтайском крае и без того напряжённая обстановка стала поводом для провокации: какой-то шутник на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» под фамилией несуществующего сотрудника — Морозова — предупредил жителей Алтайского края об опасном погодном явлении: якобы в период по 28 января минимальная температура воздуха в регионе составит — 54 — 62 ˚С. Власти региона поручили выяснить личность «погодного террориста».