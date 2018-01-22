Москва, 22 января, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинформировал российского лидера об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 22 января пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

С учетом состоявшегося визита казахстанского лидера в Вашингтон, главы России и Казахстана затронули в телефонном разговоре ситуацию в Афганистане, Сирии, на Корейском полуострове и на Украине.

Кроме того, президенты двух стран обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе Назарбаева.

Ранее постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в ходе брифинга Совета Безопасности ООН заявил, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии и Ирака, осевшие в Афганистане, могут использовать территорию этой страны для дестабилизации ситуации в регионе.

Читайте также: ООН: Террористы в Афганистане грозят безопасности региона