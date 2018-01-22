Москва, 22 января, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Московском метрополитене произошёл очередной сбой. На этот раз поезда не ходили между станциями «Щелковская» и «Партизанская» на Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

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Так, немногим более часа назад на восточном участке линии были увеличены интервалы движения поездов. Как уточнялось, «по техническим причинам». Позднее службы метрополитена попросили пассажиров для проезда пользоваться наземным транспортом.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что движение от «Щёлковской» до «Партизанской» было приостановлено из-за проблемы с кабелем связи.

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«Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения поездов», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение по ветке полностью восстановлено,

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января из-за инцидента с пассажиром на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена были увеличены интервалы движения поездов. Мужчина упал на рельсы станции метро «Электрозаводская». Пассажир не пострадал.