Москва, 22 января, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на странице в соцсети Twitter призвал интернет-пользователей сообщать о продаже поддельной «криптовалюты Gram».

TechCrunch Павел Дуров

«Если вы видели или получали предложения о «покупке Grams», дайте нам знать об этом», — написал Дуров.

8 января издание TechCrunch сообщило, что основатель Telegram Павел Дуров планирует запустить блокчейн-платформу «третьего поколения» на базе мессенджера.

По данным портала, это нововведение должно позволить осуществлять платежи внутри Telegram. В качестве средств взаиморасчета будет использоваться собственная криптовалюта, которая будет называться Gram.

Запуск планируется осуществить за счет проведения первичного размещения криптовалюты (ICO).

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