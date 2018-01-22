Министр обороны РФ проведет переговоры во Вьетнаме
Москва, 22 января, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу является свидетельством поступательного развития отношений дружбы и сотрудничества между Лаосом и Россией. Об этом сегодня, 22 января, заявил министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время двухсторонней встречи, сообщили в Минобороны РФ
По словам министра обороны Лаоса, это свидетельство продолжения давних традиций, существующих между Вооруженными силами двух стран.
«Отношения армий двух стран можно назвать братскими», — отметил Тяннялат.
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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Лаосе.
20 января министр обороны РФ с официальным визитом посетил Мьянму, где провел переговоры с главнокомандующим Вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
23 января запланирована поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу во Вьетнам. Там Шойгу проедет переговоры с министром обороны Фунг Куанг Тханем.
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