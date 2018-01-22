Москва, 22 января, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу является свидетельством поступательного развития отношений дружбы и сотрудничества между Лаосом и Россией. Об этом сегодня, 22 января, заявил министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время двухсторонней встречи, сообщили в Минобороны РФ

Mil.ru Министерство обороны Российской Федерации С.К.Шойгу

По словам министра обороны Лаоса, это свидетельство продолжения давних традиций, существующих между Вооруженными силами двух стран.

«Отношения армий двух стран можно назвать братскими», — отметил Тяннялат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Лаосе.

20 января министр обороны РФ с официальным визитом посетил Мьянму, где провел переговоры с главнокомандующим Вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

23 января запланирована поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу во Вьетнам. Там Шойгу проедет переговоры с министром обороны Фунг Куанг Тханем.

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