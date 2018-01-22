Москва, 22 января, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи заявил, что ситуация в этой стране не улучшилась. Он выразил надежду на переход от военных действий к политическому урегулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

По словам Лаврова, проблемы связаны как с политическим конфликтом в стране, так и с участием в нем арабской коалиции.

«Очень рассчитываем, что тяжелейшая гуманитарная ситуация побудит всех, от кого это зависит, срочно перейти от военных действий к переговорам, к политическому урегулированию с участием всех йеменских сил», — сказал Лавров.

Он заверил, что Россия со своей стороны готова оказать всяческое содействие прекращению конфликта. В настоящее время Москва поддерживает отношения со всеми йеменскими группировками и внешними игроками, которые так или иначе влияют на ситуацию в стране.

Ранее 22 января телеканал Al Arabia сообщил, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией проведет в Эр-Рияде встречу для обсуждения предварительных условий мирных переговоров в гражданской войне в Йемене.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы свергли президента страны Хади Мансура. В 2015 году на стороне бежавшего из страны президента в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, что привело к эскалации насилия.