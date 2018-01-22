Москва, 22 января, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Правительство РФ возвращается к политике, которая привела страну к кризису, поэтому радоваться улучшению потребительских настроений не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил первый зампредседатель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Индекс потребительских настроений граждан РФ в 2017 году вырос до 99 пунктов впервые за несколько лет, передают «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка. Этому в частности способствовало рекордное снижение инфляции, а также выход отечественной экономики из кризиса, отмечают авторы отчета. Кроме того, по данным ЦБ, граждане РФ стали чаще обращаться за ипотекой, что также говорит об их уверенности в завтрашнем дне.

«Индекс потребительских настроений граждан — очень лукавый и часто субъективный показатель, поскольку объективных данных в потребительских настроениях нет. В вопросе роста потребления по отдельным направлениям — скажем, та же ипотека — ну да, часть людей получила дополнительные доходы, но это только определенный сегмент общества», — считает Емельянов.

Так, по его словам, в 2017 году «выиграли» только некоторые сегменты среднего класса, уровень потребления этой части общества растет. Но о настроениях всего населения и тем более об улучшении уровня жизни говорить пока рано, уверен депутат.

«Дело в том, что тот «экономический рост», который наметился, происходит не столько в отраслях обрабатывающей промышленности и высоких технологий, сколько в сфере торговли импортом и финансовых спекуляций, потому что никто не зарабатывает деньги на популярных сегодня операциях керри-трейд (продажа низкодоходной валюты при одновременной покупке высокодоходной)», — поясняет Емельянов.

Он опасается, что отсутствие роста реального сектора экономики и нежелание правительства стимулировать это рост, в скором времени может привести к очередному ухудшению экономической ситуации в стране.

«Цены на нефть растут, а правительство восстанавливает ту же экономическую политику, которая была до кризиса и которая к этому кризису привела — стимулирование импорта, отсутствие поддержки импортного производства и так далее», — уверен Емельянов.