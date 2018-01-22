Москва, 22 января, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Активисты предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак собрали более 101 тыс. подписей для ее регистрации в качестве кандидата на выборах президента России, об этом свидетельствует счетчик, установленный на предвыборном сайте телеведущей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Собрано подписей: 101 008 из 105 000», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, Собчак баллотируется в президенты от партии «Гражданская инициатива». По закону, кандидатам от непарламентских партий для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей, а сдать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) можно не более 105 тыс.

Сдать подписи и документы для регистрации в ЦИК кандидаты должны не позднее 18:00 мск 31 января, после чего у Центризбиркома есть десять дней на их проверку.

По данным еженедельного измерения электоральных предпочтений граждан РФ на 15 января, 70% жителей страны заявили, что точно придут голосовать на выборы президента России. Если бы президентские выборы проводились 21 января, то за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали бы 73,2% респондентов, за Ксению Собчак — 1,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально началась 18 декабря 2017 года.