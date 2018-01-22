Москва, 22 января, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Законопроект, узаконивающий «фактические брачные отношения», внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. В Совфеде предлагают приравнять сожительство к официальному браку.

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Поправками в Семейный кодекс предлагается прописать «фактические брачные отношения» и определить их как «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

Автор законопроекта, член Совфеда, предлагает установить также признаки таких отношений: совместное проживание в течение пяти лет, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)».

Инициатива вносится для того, чтобы при наличии одного из обстоятельств союз мужчины и женщины получал статус фактических брачных отношений и повлек бы наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.