Воронеж, 22 января, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Сильный снегопад, прошедший в Воронеже на выходных, утром в понедельник 22 января привел к многокилометровым пробкам. Несмотря на заявления мэрии о выводе на улицы города более 200 единиц техники, проехать по дорогам по-прежнему затруднительно, сообщает ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Пробка в Воронеже

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ожидание транспорта по колено в снегу

Снегопад в Воронеже — кстати, первый в новом, 2018 году, и лишь третий с начала этой зимы — начался в ночь на 20 января, и с небольшими перерывами шел почти двое суток.

По данным мэрии Воронежа, за двое суток средний сплошной снежный покров составляет около 45 сантиметров. Пресс-служба администрации Воронежа сообщила: только 21 января на улицы города вышло 205 единиц техники и 349 работников ручной уборки, к уборке привлекли студентов воронежских институтов МЧС и МВД России. За день было вывезено 2,3 тысячи кубометров снега, а за всю зиму — 87,2 тысячи кубометров снега.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Велопарковки еще долго не будут востребованы

Коммунальная техника на улицах Воронежа действительно была заметна, но далеко не везде. Несмотря на отчеты мэрии о том, что еще 21 января «городским службам удалось очистить основную часть магистральных улиц, дворов и парков», проехать даже по центральным улицам было сложно. Но еще сложнее было пешеходам. Например, в самом центре города, на проспекте Революции и на улице Плехановской, людям, чтобы перейти дорогу, приходилось преодолевать снежные насыпи. Остановки были почищены преимущественно в центральной части города, да и то не везде.

Анна Кумицкая ИА REGNUM 21 января «городским службам удалось очистить основную часть магистральных улиц, дворов и парков», отчиталась мэрия

22 января снегопад закончился, но вот проблемы — нет. Утро понедельника большинство воронежцев, спешащих на работу и учебу, встретили в девятибалльных пробках, в том числе и из-за нескольких мелких аварий. Практически встал Московский проспект — скорость движения по нему в сторону центра составляла около пяти километров в час, пробки фиксировались на улицах Шишкова и Урицкого, на улице Ленина, улице Фридриха Энгельса и в районе площади Ленина.

К 10:00 ситуация несколько улучшилась — уровень заторов сократился до шести баллов. Однако по-прежнему пробки наблюдаются на улице Тимирязева (до остановки «Березовая роща»), по улице Ленина от остановки «Педуниверситет» и далее по проспекту «Революции» до Петровского сквера. Заторы сохраняются на улице Свободы, в районе площади Ленина, на улице Кольцовской и улице 20-летия Октября, на улице Плехановской и на Московском проспекте. В Левобережной части города из-за аварии медленное движение — на Остужевском кольце, затор на улице Димитрова.