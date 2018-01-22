Москва, 22 января, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Котировки Brent отметились 19 января на 10-дневных минимумах в районе $68,30 после неудачных попыток отстоять уровень $69, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На рынке продолжается плавная фиксация прибыли, но на спадах актив по-прежнему привлекает покупателей, что говорит о сохранении позитивных настроений в сырьевом сегменте», — считает эксперт.

В ближайшее время Brent может вернуться к росту, переваривая недавние известия на рынке.

«Во-первых, число буровых в США, по данным Baker Hughes, сократилось на пять единиц, до 747 штук после роста на десять единиц неделей ранее. Отсутствие устойчивого тренда увеличения буровой активности в Штатах — позитивный для быков сигнал.

«Во-вторых, итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего на выходных, в целом можно назвать удовлетворительными. По оценкам комитета, средний уровень исполнения условий сделки в 2017 году составил 107%.

Еще важнее тот факт, что производители ожидают роста спроса на нефть, который компенсирует увеличение добычи на сланцевых месторождениях Америки», — пояснил Мащенко.

Более того, комитет дал понять, что картель и его союзники не планируют обсуждать выход из сделки, несмотря на рост цен. В последнее время на рынок начали закрадываться именно эти страхи, которые теперь могут отступить и спровоцировать новую волну покупок на рынке черного золота. Да и реакция на потенциальный рост добычи в Штатах теперь обещает быть менее болезненной.

«Так, в краткосрочной перспективе котировки могут вернуться выше уровня $69 и снова нацелиться на $70. В поддержку такому сценарию может выступить снижение доллара, который рискует пострадать от приостановки работы правительства — 19 января республиканцы и демократы не смогли договориться по ряду параметров, в результате чего правительство осталось без финансирования», — отметил эксперт.

Читайте также: Нефть отступает к $67