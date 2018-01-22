Москва, 22 января, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Первый этап избирательной кампании по выборам президента России в 2018 году оценили эксперты комитета гражданских инициатив (КГИ), соответствующий документ опубликован 22 января на сайте комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В представленном докладе говорится, что на этапе выдвижения кандидатов была проявлена достаточно высокая активность — о своем желании принять участие в выборах в качестве кандидата заявили 36 человек, из которых 21 кандидат был выдвинут партиями и 15 кандидатов — в порядке самовыдвижения.

«Текущие выборы можно скорее назвать «беспартийными», отражающими низкую роль партий в принятии политических решений», — такой вывод сделали эксперты КГИ.

В документе отмечается разнообразие возрастного состава: старшим является постоянный участник президентских кампаний — 71-летний председатель ЛДПР Владимир Жириновский, самым молодым — 35-летний председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук.

Эксперты сравнили данные президентских кампаний предыдущих лет и сделали вывод, что «число пожелавших участвовать в выборах в настоящей кампании оказалось рекордным». В КГИ предполагают, что такая активность кандидатов связана со снижением требования к числу подписей избирателей. Напомним, для участия в президентской кампании 2012 самовыдвиженцам необходимо было собрать 2 млн подписей, в то время как для участия в выборах 2018 года потребуется только 300 тысяч подписей.

Еще одним рекордом является уровень отсева кандидатов на этапе подачи документов в ЦИК.

«Уровень отсева на первом этапе составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004 и 2012 годах», — указывают эксперты.

Ранее источник в парламентских кругах сообщил, что примерное число иностранных депутатов-наблюдателей на выборах-2018 может превысить 150 человек.