Севилья, Испания, 22 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. «Барселона» одержала разгромную победу над «Бетисом» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Каталонцы забили все пять мячей во втором тайме. На 59-й минуте отличился хорватский полузащитник Иван Ракитич после передачи от Луиса Суареса.

В дальнейшем нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес довели счёт до разгромного. Каждый из форвардов оформил дубль.

Таким образом, «Барселона» набрала 54 очка и занимает первое место в чемпионате Испании. «Бетис» находится на 11-й строчке с 27 очками.

Чемпионат Испании. 20-й тур.

«Бетис» (Севилья) — «Барселона» (Барселона) — 0:5

Голы: Ракитич 59 — 0:1, Месси 64 — 0:2, Суарес 69 — 0:3, Месси 80 — 0:4, Суарес 89 — 0:5.

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