Москва, 22 января, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 19 января снижением. По итогам недели баррель Brent подешевел на 1,56%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Локальный бычий тренд был нарушен 16 января 2018 года, когда цена упала ниже $69,35. Его пробой никак не повлиял на основной тренд, который зародился 21 июня 2017 года от уровня $44,34 за баррель.

Согласно последним данным Baker Hughes опубликованным9 января, число нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю сократилось на три единицы до 936 штук.

Количество нефтяных установок сократилось на пять единиц до 747 штук, количество газовых установок выросло на две единицы до 189 установок.

Сегодня, 22 января Brent стоит 68,84 (+0,15%) за баррель. Сейчас по нефти наблюдается нисходящая коррекция после устойчивого роста до $70,33, в рамках которой цена может упасть до $67,30.

Если около $67,30 не появятся новые драйверы для роста цен, то нисходящая коррекция усилится до $68,85 на фоне фиксации прибыли.

Напмним, 19 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,00%, до $68,61 за баррель, WTI — на 0,90%, до $63,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,83 за баррель.

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