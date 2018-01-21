Рим, 21 января, 2018, 21:54 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 21-го тура Серии А между командами «Кальяри» и «Милан». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «россонери».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Упорная борьба

На 8-й минуте Никола Барелла открыл счет дальним ударом в левую «шестерку» — 1:0. Через 28 минут ивуарийский опорный полузащитник Франк Кесси сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. На 42-й минуте Кесси оформил дубль, замкнув поперечную передачу Николы Калинича — 1:2.

Статистика матча («Кальяри"/"Милан»)

Удары 8/15

Удары в створ 3/8

Владение 51%/49%

Фолы 22/17

Набрав 31 очко «Милан» поднялся на 7-е место. «Кальяри» с 20-ю очками приблизился к «зоне вылета».

Составы на матч:

«Кальяри»: Краньо, Романья, Пизакане, Чеппителли, Чигарини, Фараго, Барелла, Падоин, Иницэ, Сау, Паволетти.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Калинич, Сусо, Чалханоглу.

Главный арбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения: Калинич — 27, Сусо — 45, Родригес — 56, Барелла — 65, Дейола — 72, паволетти — 81, Чигарини — 90+4.

Удаления: Родригес — 80, Барелла — 88.

Голы: Барелла 8 — 1:0, Кесси (пен) 36 — 1:1, Кесси 42 — 1:2.