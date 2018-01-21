Берлин, 21 января, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 19-го тура Бундеслиги между командами «Шальке-04» и «Ганновер». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 16-й минуте матча форвард сборной Хорватии Марко Пьяца открыл счет, потрясающе развернувшись и пробив в дальний нижний угол — 1:0. Ассистом отметился Амин Арит. На 86-й минуте немецкий форвард Никлас Фюллькруг сравнял счет после ассиста Чарлисона Беншопа — 1:1.

Статистика матча («Шальке-04"/"Ганновер»)

Удары 5/6

Удары в створ 2/4

Владение 48%/52%

Фолы 17/14

Набрав 31 очко «Шальке-04» поднялся на 3-ю строчку. «Ганновер» с 27-ю очками остался на 10-й позиции.

Составы на матч:

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Керер, Налдо, Мейер, Горецка, Очипка, Шопф, Бургшталлер, Пьяца, Арит.

«Ганновер»: Тшаунер, Сане, Зорг, Антон, Корб, Фоссум, Остжолек, Швеглер, Клаус, Бебу, Фюллькруг.

Главный арбитр матча: Петерсен.

Предупреждения: Корб — 10, Шопф — 59, Налдо — 82.

Голы: Пьяца 16 — 1:0, Фюллькруг 86 — 1:1.