Киев, 21 января, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобус в нейтральной зоне в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-центре штаба «АТО» в соцсети Facebook.

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«Силы «АТО» строго соблюдают минские договоренности», — говорится в сообщении.

21 января «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР сообщило, что ВСУ обстреляли пассажирский рейсовый автобус в нейтральной зоне в Донбассе.

По данным источника, ЧП произошло в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Еленовка». В результате обстрела погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

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