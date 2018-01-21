Рим, 21 января, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 21 января на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 21-го тура Серии А между командами «Лацио» и «Кьево». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу римлян.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 23-й минуте испанский атакующий полузащитник Луис Альберто открыл счет, замкнув прострел Марушича — 1:0. Через 2 минуты Мануэль Пуччарелли сравнял счет после ассиста Ивана Радовановича — 1:1. На 32-й минуте сербский опорный полузащитник Сергей Милинкович-Савич вывел хозяев вперед мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 2:1. В середине второго тайма Милинкович-Савич оформил дубль, замкнув заброс Лукаса Лейвы — 3:1. На 83-й минуте защитник сборной Анголы Баштуш довел счет до разгромного после передачи Нани — 4:1. Через 3 минуты уже Нани забил свой гол после выхода на замену — 5:1.

Статистика матча («Лацио»/»Кьево»)

Удары 16/6

Удары в створ 11/3

Владение 57%/43%

Фолы 5/3

Набрав 42 очка, «Лацио» поднялся на 3-е место. «Кьево» с 22 очками остался на 13-й строчке.

Составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Де Врей, Уоллас, Баштуш, Лейва, Пароло, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.

«Кьево»: Соррентино, Бани, Гобби, Каччаторе, Томович, Радованович, Бирса, Хетемай, Стемпиньский, Пуччарелли.

Главный арбитр матча: Абиссо.

Предупреждения: Лулич — 54.

Голы: Альберто 23 — 1:0, Пуччарелли 25 — 1:1, Милинкович-Савич 32 — 2:1, Милинкович-Савич 68 — 3:1, Баштуш 83 — 4:1, Нани 86 — 5:1.