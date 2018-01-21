Москва, 21 января, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Россия должна выставить встречный счет Молдавии за работу миротворцев в Приднестровье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

‍Спикер парламента Молдавии Андриан Канду сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья. Об этом он заявил в интервью Latvijas Avize. Канду назвал российских миротворцев в регионе «оккупационными» силами.

«Думаю, что Россия вправе выставить Молдавии встречный счет. Российские миротворцы выполняют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несомненно, связано с денежными затратами — и немалыми», — сказал Клинцевич.

При этом он высказал сожаление, что Молдавии платить нечем. «Страна — банкрот», — констатировал сенатор.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии «выставить счет» Москве за «оккупацию» Приднестровья, назвав его потугами, обреченными на провал.