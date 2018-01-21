* запрещённая в России организация

Москва, 21 января, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Сирийские вооружённые силы окружили крупную группировку боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

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Сообщается, что штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, развивая наступление вдоль трассы Хама — Алеппо, смогли соединится с отрядами народного ополчения в районе населённых пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль.

Тем самым в окружение попала крупная группировка боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате этой операции также был освобождён военный аэродром Абу-Духур, который находился под контролем террористов с 2015 года.