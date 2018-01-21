Анкара, 21 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Три ракеты класса «земля — земля» были запущены с территории Сирийской Арабской Республики по территории турецкой провинции Килис. Об этом сегодня, 21 января, сообщает агентство Anadolu.

Brian Dell Килис, Турция

Сообщается, что ракетный удар был произведён по по одноимённо столице этой провинции. В результате обстрела были повреждены некоторые здания, также пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники турецких правоохранительных органов.

Кто именно произвел запуск ракет по турецкой территории не уточняется.

Напомним, 20 января, генеральный штаб Вооружённых сил Турции объявил о начале операции под кодовым названием «Оливковая ветвь» против сил сирийских курдов в районе сирийского населённого пункта Африн. Известно, что в этой операции задействованы 72 боевых самолёта ВВС Турции, которые уже произвели 108 авиаударов.

По сообщениям сил сирийских курдов, жертвами авиаударов турецких ВВС стали по меньшей мере девять человек, в том числе шесть мирных жителей. Ещё 13 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне также заявил, что в районе сирийского Африна фактически началась наземная операция турецких ВС.