Африн, Сирия, 21 января, 2018, 06:03 — ИА Регнум. В результате ударов турецкой авиации по позициям курдов в сирийском Африне погибли девять человек. Об этом сообщает информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.

Haberalternatif.net Курдистан

Отмечается, что шестеро погибших — мирные жители, еще трое — бойцы сил самообороны сирийских курдов (YPG). Еще 13 мирных жителей ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной фазы операции турецкой армии против сирийских курдов в районе Африна. При этом он заявил, что странам Запада стоит считаться и сотрудничать с Турцией в регионе.

Турецкий генштаб в этот же день проинформировал о том, что против курдских формирований на северо-западе Сирии начата операция «Оливковая ветвь». В операции участвовали 72 самолета, которые поразили большинство намеченных целей. Бомбардировке в том числе подвергся аэродром «Минниг».

Читайте также: Косачёв: Во что станет «Оливковая ветвь»

А также: Эрдоган вторгся в Сирию