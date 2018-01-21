Москва, 21 января, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Исходящие от США обвинения в использовании Дамаском химического оружия не подтверждаются фактами. При этом американская сторона предпочитает не замечать случаи, когда боевики применяли запрещенные вещества против мирных жителей и сирийских правительственных сил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

A.Savin Здание Минобороны России

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в попытках любым способом защитить сирийского президента Башара Асада, который якобы «продолжает использование химоружия». Однако утверждения о том, что власти Сирии применяют против так называемой «оппозиции» запрещенные вещества, опираются не на факты, а на слухи в соцсетях и рассказы самих боевиков, пояснили в Минобороны.

Это в полной мере относится и к инциденту в сирийском Хан-Шейхуне. Выводы так называемого «дистанционного расследования» о событиях апреля 2017 года основаны на публикациях в соцсетях, противоречащих друг другу утверждениях сомнительных источников и тезисах, которые не соотносятся с законами физики, говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули: администрация США, как правило, попросту игнорирует объективные факты, которые говорят о применении боевых отравляющих веществ террористами. Такие атаки направлены как против сирийских войск, так и против мирного населения.

Отмечено также, что именно Москва выступила инициатором химического разоружения официального Дамаска. В 2014 года весь арсенал боевых химических веществ был вывезен за пределы Сирии и уничтожен.

Россия со своей стороны досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. Это было сделано в соответствии с обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химоружия, напомнили в Минобороны.

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