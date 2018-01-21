Вашингтон, 21 января, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Демократическая партия США ответственна за прекращение работы федеральных ведомств. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал президент Дональд Трамп.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По его словам, демократов гораздо больше волнует судьба незаконных мигрантов, чем американская армия и безопасность на границе с Мексикой. Вместо стремления к диалогу демократы сорвали работу федерального правительства, уверен американский лидер.

«Они бы легко могли договориться, но решили вместо этого приостановить работу правительства», — написал Трамп.

Демократы в свою очередь заявляют, что в прекращении финансирования правительства виновна администрация главы США и лично Дональд Трамп. Об этом 20 января заявил журналистам Чак Шумер, возглавляющий в американском сенате демократическое меньшинство.

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Шумер сравнил Белый дом с желе, пояснив, что вести переговоры с администрацией президента США равносильно попыткам договориться со столь аморфной субстанцией. По его словам, раньше демократам удавалось прийти к соглашению с Трампом, однако затем со стороны Белого дома выдвигались новые требования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Трамп подписал резолюцию о временном финансировании американских государственных учреждений. Срок действия документа истек 20 января, что привело к фактической приостановке работы американского правительства.

19 января демократы заблокировали проект резолюции о финансировании государственных учреждений до 16 февраля. Лидер демократов в сенате Конгресса США Чарльз Шумер предложил республиканцам и главе государства в течение двух выходных дней 20 и 21 января договориться о продлении временного финансирования федерального правительства.