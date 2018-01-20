Лондон, 20 января, 2018, 17:21 — ИА Регнум. 20 января на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 24-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу «пенсионеров».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте матча бельгийский вингер Эдер Азар открыл счет мощным ударом с близкого расстояния — 0:1. Через 3 минут крайний полузащитник сборной Бразилии Виллиан удвоил преимущество в счете точным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:2. На 77-й минуте Эден Азар довел счет до разгромного, замкнув передачу Виллиана — 0:3. Через 12 минут Виктор Мозес установил окончательный счет в матче — 0:4. Ассистом отметился Шарли Мусонда.

Статистика матча («Брайтон"/"Челси»)

Удары 8/11

Удары в створ 3/10

Владение 41%/59%

Фолы 11/4

Набрав 50 очков «Челси» укрепился на 3-м месте. «Брайтон» с 23-мя очками остался на 16-й строчке.

Составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Данк, Голдсон, Даффи, Стивенс, Гросс, Марч, Скелетто, Преппер, Зуттнер, Хемед.

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Азар, Бакайоко, Мозес, Виллиан, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Скелетто — 36, Даффи — 57, Голдсон — 79.

Голы: Азар 3 — 0:1, Виллиан 6 — 0:2, Азар 77 — 0:3, Мозес 89 — 0:4.