Вашингтон, 20 января, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Правительство США фактически приостановило свою работу из-за того, что срок действия периода временного финансирования правительства истёк в 00:00 по местному времени 20 января (8:00 мск). Об этом сегодня сообщает Associated Press.

Флаг США

Напомним, 22 декабря 2017 года Трамп подписал резолюцию о временном финансировании американских государственных учреждений. Срок действия этой резолюции истек.

Принять новую резолюцию Трампу мешает Демократическая партия, которая используя процедурные вопросы для торможения процесса принятия.

Ранее президент Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны. При этом Трамп подчеркнул роль конгресса в вопросе потенциального прекращения работы правительства, так как именно от него зависит то, будет утверждён бюджет или нет.

Пентагон призвал Конгресс принять федеральный бюджет, предложенный администрацией Трампа, чтобы продолжить финансирование военных расходов.

«Наши враги не спорят об оборонных расходах и инвестициях. Бюджет на 2018 финансовый год в полном объёме должен быть принят», — заявили в Пентагоне.