Вашингтон, 20 января, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс заявила, что сенаторам от Демократической партии США не удастся остановить экономический рост, которого добилась администрация президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter накануне, 19 января.

Республиканцы и демократы

«Демократы не могут остановить растущую экономику Трампа. Неужели они настолько доведены до отчаяния, что остановят работу правительства», — пишет Сандерс.

Ранее в сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по проекту резолюции о продлении до 16 февраля временного финансирования правительственных учреждений страны.

Сенаторы от Демократической партии хотели ограничить дебаты по проекту резолюции о продлении до 16 февраля временного финансирования правительственных учреждений, однако нужного числа голосов набрать не смогли. Тем не менее, резолюция до сих пор не принята.

В предыдущий раз резолюция о временном финансировании правительства была подписана Трампом 22 декабря 2017 года. Её срок действия фактически уже истёк и американское правительство не может продолжить работу, пока не будет принята новая резолюция.