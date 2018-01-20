Гавана, 20 января, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Российский автопром поставил на Кубу 344 легковых автомобиля марки Lada. Об этом сегодня, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Taxis Cuba Хорхе Луис Диас Эрнандеса.

Knowitall63 Автомобиль Lada Vesta

Он рассказал, что впервые более чем за 10 лет на Кубу прибыла крупная партия легковых автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Грузовое судно на борту которого находились 344 автомобиля моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross прибыло в пятницу, 19 января, в порт Гаваны.

Уточняется, что на Кубу были привезены 320 автомобилей Lada Vesta и 24 машины Lada Largus Cross. Все автомобили окрашены в яркий желто-оранжевый цвет.

Все автомобили пополнят таксомоторный парк Кубы и будут использоваться в основном для обслуживания туристов.

«На протяжении восьми месяцев мы использовали несколько автомобилей Lada в режиме тестовой эксплуатации. Они отлично себя зарекомендовали, так что мы с нетерпением ждали прибытия этой партии», — рассказал Эрнандес.