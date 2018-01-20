Вашингтон, 20 января, 2018, 07:53 — ИА Регнум. По предварительным данным, танкер с российским сжиженным газом для США, который развернулся посреди Атлантического океана и направился обратно в Европу, сделал это из-за плохих погодных условий. Об этом накануне, 19 января, сообщает Bloomberg.

Rama Танкер Gaselys

Напомним, ранее стало известно, что танкер Gaselys, принадлежащий французской энергетической компании Engie, который вез российский СПГ в США, неожиданно развернулся в Атлантическом океане, находясь всего в одном дне пути от пункта назначения — терминала Everett, расположенного возле Бостона (США, штат Массачусетс).

Позднее представитель Engie пояснил, что несмотря на все трудности, российский СПГ все же будет доставлен в США.

«Конечный пункт назначения не изменился. Это по-прежнему Everett, однако дата доставки была скорректирована, в частности, по причинам погоды», — заявил представитель Engie.

Известно, что сейчас корабль следует в испанский порт Альхесирас.

Напомним, на Восточном побережье США резко подорожал газ — до $6,3 тыс. за тысячу кубометров, из-за чего власти решили закупать СПГ в России. Подорожание связано с плохими погодными условиями.