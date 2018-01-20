Дамаск, 20 января, 2018, 07:26 — ИА Регнум. В районе сирийского населённого пункта Африн произошли первые боестолкновения между силами сирийских курдов и турецкой регулярной армией. Об этом сегодня, 20 января, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники.

U.S. Army Турецкие солдаты

Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа турецкого спецназа, действующая на территории Сирии, вступила в боестолкновение с отрядами сирийских курдов в районе населённого пункта Бюльбюль. По данным телеканала в бою погибли четверо турецких спецназовцев.

Напомним, накануне, 19 января, стало известно, что турецкая артиллерия произвела несколько массированных обстрелов позиций сирийских курдов в районе Африна.

Кроме турецкие СМИ сообщили, что отряд российских военных, находившийся в Африне, якобы покинул этот населенный пункт. Позже эта информация была опровергнута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция сосредоточила на сирийской границе мощную войсковую группировку, с множеством единиц тяжелой техники. Турецкое руководство заявило, что не потерпит формирования из сирийских курдов «пограничной армии» в 30 тыс. штыков, как об этом заявили американские военные.