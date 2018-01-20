Вашингтон, 20 января, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Взлет стоимости биткоина напоминает «тюльпанную лихорадку» 17 века, однако итогом для этой криптовалюты станет тотальный коллапс. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC рассказал лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер.

Биткоин

По словам эксперта, общество пока не пришло к единой точке зрения на стоимость биткоина, а до этого момента криптовалюта не будет обладать реальной стоимостью. Другие активы, например, золото, имеют цену даже в том случае, если не рассматриваются людьми в качестве возможного вложения средств, пояснил Шиллер.

Ситуация с биткоином похожа на так называемую тюльпаноманию в Нидерландах, отметил он. Тогда, в конце 1630-х годов, европейская страна пережила резкий и кратковременный рост цен на луковицы тюльпанов, что привело к экономическому кризису.

«Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход», — сказал Шиллер.

Не исключено, что биткоин продержится долго, до ста лет. Однако более скорое падение все же вероятнее, считает ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре курс биткоина достиг максимума, превысив отметку в $20 тыс., однако позже рухнул вниз. Так, 17 января криптовалюта стала дешевле $10 тыс., за сутки ее стоимость упала на четверть. К утру 18 января курс биткоина поднялся выше $11 тыс.

Согласно опросу ВЦИОМ, обязательно приобрести биткоины в будущем намерен лишь 1% российских граждан, при этом 51% опрошенных не хотят вкладывать деньги в криптовалюту ни при каких условиях. Больше половины жителей России (56%) слышали о существовании биткоина, но предметно интересуются криптовалютами лишь 13% опрошенных.

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