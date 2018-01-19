«Боруссия» и «Герта» не определили сильнейшего
Берлин, 20 января, 2018, 00:44 — ИА Регнум. 19 января на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 19-го тура Бундеслиги между командами «Герта» и «Боруссия». Матч завершился со счетом 1:1.
На 46-й минуте немецкий форвард Дэви Зельке открыл счет, замкнув передачу Лацаро — 1:0. Через 25 минут атакующий полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава сравнял счет после ассиста Санчо — 1:1.
Статистика матча («Герта"/"Боруссия»)
Удары 7/10
Удары в створ 2/3
Владение 41%/59%
Фолы 15/11
Набрав 30 очков «Боруссия» укрепилась на 3-м месте. «Герта» осталась на 11-й позиции с 25-ю очками.
Состав на матч:
«Герта»: Крафт, Штарк, Платтенхард, Вайзер, Лустенбергер, Шельбред, Калу, Дуда, Лацаро, Майер, Зельке.
«Боруссия»: Бюрки, Толян, Сократис, Пищек, Топрак, Санчо, Гетце, Пулишич, Кагава, Вайгль, Шюррле.
Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.
Предупреждения: Пулишич — 29, Лацаро — 72, Вайзер — 73, Дарида — 90.
Голы: Зельке 46 — 1:0, Кагава 71 — 1:1.