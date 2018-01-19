Нью-Йорк, США, 20 января, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Сообщения о том, что российские военные наблюдатели покинули район сирийского города Африн, не соответствуют действительности. Об этом сообщил на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Минобороны России Сирия

«Эти сообщения потом были опровергнуты», — сказал Лавров, комментируя по просьбе журналистов информацию, появившуюся в турецких СМИ.

О выводе российских военных из Африна ранее сообщило турецкое агентство Anadolu. Отмечалось, что это обусловлено намерением Анкары начать в регионе операцию против курдов.

Позже пан-арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen опроверг эти сведения, ссылаясь на собственные источники в сирийских силовых структурах. По данным телеканала, военные из Ирана и России остаются в районе Африна.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января глава минобороны Турции Нуреттин Джаниклим заявил о фактическом начале военной операции против сирийских курдов в районе Африна. Он отметил, что на территории Сирии пока нет ни одного турецкого военнослужащего, однако по позициям курдов ведется массированный артиллерийский обстрел.

16 января в район границы с Сирией были переброшены по меньшей мере 10 турецких танков. Телеканал HarberTurk сообщает о проводящейся в пограничном регионе мобилизации.

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