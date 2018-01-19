Степанакерт, 20 января, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Азербайджан предпринимает очередную попытку нарушения права на свободу передвижения. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Нагорно-Карабахской Республики Ани Саркисян на вопрос о призыве министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Нагорного-Карабаха.

Здание МИД НКР

«Призыв министра иностранных дел Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM) неправомочен и является грубым нарушением прав и свобод граждан Республики Арцах, частности права на свободу передвижения.

В целом, складывается парадоксальная ситуация, когда страна, в которой, согласно отчётам международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека является одной из наихудших в мире, пытается экспортировать свои стандарты в другие страны.

Азербайджанская политика отрицания индивидуальных и коллективных прав граждан Республики Арцах является одной из ключевых составляющих общей стратегии Азербайджана по изоляции Арцаха и продолжению конфронтации, что противоречит логике урегулирования конфликта, которая основана на уважении и соблюдении прав человека», — цитирует Ани Саркисян «Арцахпресс».

17 января во время визита во Францию глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна пресекать незаконные связи городов Франции с вымышленным режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, а также такие факты, как въезд на территорию Франции лиц, представляющихся представителями вымышленного режима.