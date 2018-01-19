Париж, 19 января, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Во французской компании Engie объяснили причину разворота в Атлантическом океане принадлежащего ей танкера Gaselys, который следовал в США с грузом сжиженного природного газа из России, передаёт Bloomberg.

Rama Танкер Gaselys

Как пояснил представитель компании, конечным пунктом назначения танкера по-прежнему остаётся американский Бостон, однако дата доставки груза была скорректирована, в частности, исходя из погодных условий.

Напомним, ранее сегодня стал известно, что судно с российским СПГ, следовавшее из Великобритании в США, сделало разворот на 180 градусов и взяло курс на испанский порт Альхесирас возле Гибралтара.

Как передавало ИА REGNUM, в связи с резким ростом цен на голубое топливо из-за снегопадов на восточном побережье США было принято решение о доставке в страну российского газа из терминала Isle of Grain в Великобритании.

Первая партия сжиженного природного газа с российского завода «Ямал СПГ» поступила в Великобританию в конце декабря минувшего года.