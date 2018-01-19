Лавров: Киев — недоговороспособен, но Москва добъётся выполнения Минска-2
Нью-Йорк, США, 19 января, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации обрушился с критикой на украинские власти, которые не желают вступать в какой-либо диалог для мирного урегулирования конфликта в Донбассе и явно взял курс на очередную эскалацию. Соответствующее заявление Лавров сделал сегодня, 19 января, на пресс-конференции в Организации Объединённых Наций.
Лавров заявил, что Запад «взял под крыло» украинские власти, которые являются совершенно недоговороспособными. Сделав это, западные политики уже не могут критиковать неконструктивные действия Украины.
«И в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играет Киев и как он ведет линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», — подчеркнул Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев, приняв закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», фактически перечеркнул Минские соглашения, выполнения которых Россия добивается и будет добиваться в будущем.
«Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписались президент Украины Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — заключил Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января Верховная рада принял закон о «реинтеграции Донбасса», который позволяет руководству страны в полной мере использовать вооружённые силы на оккупированной украинскими войсками территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, из законы в процессе его принятия было исключены любые упоминания о Минских соглашениях, а Россия названа страной-агрессором и участником конфликта в Донбассе.