Нью-Йорк, США, 19 января, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации обрушился с критикой на украинские власти, которые не желают вступать в какой-либо диалог для мирного урегулирования конфликта в Донбассе и явно взял курс на очередную эскалацию. Соответствующее заявление Лавров сделал сегодня, 19 января, на пресс-конференции в Организации Объединённых Наций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Лавров заявил, что Запад «взял под крыло» украинские власти, которые являются совершенно недоговороспособными. Сделав это, западные политики уже не могут критиковать неконструктивные действия Украины.

«И в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играет Киев и как он ведет линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев, приняв закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», фактически перечеркнул Минские соглашения, выполнения которых Россия добивается и будет добиваться в будущем.

«Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписались президент Украины Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — заключил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января Верховная рада принял закон о «реинтеграции Донбасса», который позволяет руководству страны в полной мере использовать вооружённые силы на оккупированной украинскими войсками территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, из законы в процессе его принятия было исключены любые упоминания о Минских соглашениях, а Россия названа страной-агрессором и участником конфликта в Донбассе.